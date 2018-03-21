Шесть человек погибли в результате взрыва на химическом предприятии под Прагой

16:41 | 22.03.2018

На химическом предприятии под Прагой произошел взрыв. В результате по меньшей мере шесть человек погибли, есть пострадавшие. Число раненых устанавливается. Взрыв произошел на заводе компании Synthos в Кралупи-над-Влатвоу в 20 км к северу от Праги, отмечает «Интерфакс». В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.