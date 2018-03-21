Собянин открыл в Москве три новые станции метро

16:21 | 22.03.2018

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» открыт в столице. По словам главы города Собянина, этот участок метро был самым сложным среди тех, за строительство которых взялись в 2011 году. Таким образом, Московский метрополитен дотянулся до районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.