Россия и мир
16:15 | 22.03.2018
Конгресс США выделит 1,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой
Республиканцы заявили, что за 1,6 миллиарда долларов будет возведено до 90 миль (144 километра) «физических барьеров». Ими заменят нынешние невысокие заграждения на мексиканской границе.
Как напоминает life.ru, строительство стены являлось одним из основных обещаний Трампа во время предвыборной кампании.
© «Вечерние Ведомости»
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