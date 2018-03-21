Конгресс США выделит 1,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой

16:15 | 22.03.2018

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США согласовали выделение $1,6 млрд в бюджете на текущий год на строительство стены на границе с Мексикой, передает MK.ru. Изначально администрация Дональда Трампа требовала на строительство ограждения вдоль американо-мексиканской границы 25 миллиардов долларов.



Республиканцы заявили, что за 1,6 миллиарда долларов будет возведено до 90 миль (144 километра) «физических барьеров». Ими заменят нынешние невысокие заграждения на мексиканской границе.



Как напоминает life.ru, строительство стены являлось одним из основных обещаний Трампа во время предвыборной кампании.