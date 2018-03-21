Николя Саркози заявил о бездоказательности выдвинутых против него обвинений

16:08 | 22.03.2018

Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг заявил, что судебные власти предъявили ему обвинения в нарушениях при финансировании своей предвыборной кампании, однако не предоставили при этом никаких вещественных доказательств, передает «Интерфакс».



«Я обвинён без каких-либо вещественных доказательств — на основании заявлений Муаммара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина», — заявил Саркози в суде.



Ранее Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании президентской кампании из-за рубежа, он находится под судебным контролем, пишет газета Monde.