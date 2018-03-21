Бойцы курдских отрядов убили 18 турецких военных в районе сирийского Африна

16:02 | 22.03.2018

Бойцы курдских отрядов атаковали позиции турецких войск и формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) в Африне. Об этом в четверг, 22 марта, сообщает агентство ANF.



Были убиты 18 турецких военнослужащих и боевиков оппозиционной «Сирийской свободной армии», пишут «Известия». Курдам также удалось подбить бронемашину в Шираве.



Напомним, административный центр Африн перешел под контроль Турции, а также поддерживаемых ею формирований 18 марта.