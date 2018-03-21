Дворкович не увидел «ничего страшного» в увеличении НДФЛ до 15 %

15:55 | 22.03.2018

Разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13 % и обсуждаемым уровнем в 15 % не драматична, считает вице-премьер Дворкович. При этом окончательное решение будет принимать Путин, подчеркнул он.



По его мнению, повышение НДФЛ до 15 % не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2 % налогов могли бы пойти на здравоохранение. «Ставка НДФЛ в 13 % — это не фетиш. Не думаю, что разница между 13 и 15 % такова, что люди все побегут из страны», — приводит «Интерфакс» слова Дворковича.



В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15 % (с введением необлагаемого минимума) обсуждался на совещании у главы правительства Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение окончательно не принято, по словам другого — «консенсус достигнут».