15:49 | 22.03.2018

Премьер-министр России Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Об этом заявили в пресс-службе правительства. «Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», — говорится в сообщении. Как отмечает russian.rt.com, индексация затронет 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, «получающих социальные пенсии».