Песков заявил, что Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне «Ядрово» в Волоколамске

15:44 | 22.03.2018

Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном «Ядрово» в Волоколамске. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.



«Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы. Естественно, президенту докладывается. Вопрос не то что на контроле — над вопросом сейчас работают», — сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия полигона.



Как напоминает «Эхо Москвы», накануне в Волоколамске 76 детей обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие. Шестеро были госпитализированы. На ухудшение самочувствия стали жаловаться и взрослые.