В прошлом году в России зафиксировали рекордный туристический поток

13:49 | 22.03.2018

В прошлом году туристический поток в России достиг рекордного максимума и составил 81 млн человек. Это самое высокое статистическое значение за всю новейшую историю страны. В это число входят как россияне, так и иностранные граждане.



Наибольший интерес как у отечественных, так и у зарубежных путешественников вызвали Москва (21,5 миллиона туристов в 2017 году), Краснодарский край (16 миллионов), Санкт-Петербург (7,5 миллиона), Крым (5,4 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона).