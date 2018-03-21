Комитет Верховной Рады Украины дал согласие на арест Надежды Савченко

13:45 | 22.03.2018

Регламентный комитет Верховной Рады Украины дал согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, передает телеканал «112 Украина».



Как передают украинские СМИ, теперь вопрос по Савченко вынесен на голосование в сессионный зал. Нардепы примут окончательное решение после того, как заслушают доклад генпрокурора Юрия Луценко.



Ранее Луценко попросил арестовать Савченко. Он обвинил депутата в планировании теракта в сессионном зале Верховной Рады Украины.