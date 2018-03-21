Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до 1,5–1,75 % годовых

13:24 | 22.03.2018

Федеральная резервная система по итогам заседания 20–21 марта приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов — до 1,5–1,75 % годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).



Как отмечает gazeta.ru, это было первое заседание под председательством Джерома Пауэлла, заступившего в феврале на пост главы Федрезерва. Некоторые аналитики ждали от него, как от ставленника Дональда Трампа, неприятных сюрпризов. Например, повышения ставки на 50 базисных пунктов или объявлений о том, что повышений в этом году будет не три, а четыре.