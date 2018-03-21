Премьер Великобритании Тереза Мэй намерена убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

13:18 | 22.03.2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Британский премьер хочет убедить ЕС в необходимости усилить давление на РФ. Также стало известно, что MI6 предоставит разведданные по делу «Новичка» европейским союзникам.



На ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет вечером 22 марта, Мэй намерена заявить, что «проблема России будет существовать годами». По утверждению Bloomberg, Мэй будет продвигать мысль, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер, передает lenta.ru.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков Солсбери. Великобритания обвинила Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок», напоминают «Ведомости».