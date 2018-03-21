Экс-глава ЦРУ уверен, что у Кремля «есть что-то» на Трампа

13:07 | 22.03.2018

У Кремля, возможно, «есть что-то» на Трампа, что объясняет «теплое отношение» главы Белого дома к Путину. Такое мнение высказал бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Бреннан, передает Kp.ru.



«Я думаю, он боится президента России. У русских, я думаю, есть многолетний опыт сотрудничества с господином Трампом, и у них могут быть вещи, которые они могли бы предать огласке», — сказал экс-глава ЦРУ.



Ранее американские политики раскритиковали Трампа за звонок Путину с поздравлением после выборов. Сам Трамп объяснил, что США надо ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем, сообщает «Эхо Москвы».