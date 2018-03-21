Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в коррупции

13:00 | 22.03.2018

Николая Саркози предъявлены обвинения в коррупции в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года, передает «Эхо Москвы». По информации знакомых с ситуацией источников, речь идет об обвинениях в «пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств».



Экс-президент будет на свободе, но под судебным контролем. Эта мера пресечения аналогична подписке о невыезде. Накануне экс-президент был помещен под стражу, однако, по информации телеканала, поздно вечером во вторник его под конвоем отпустили на ночь домой, отмечает «Интерфакс».