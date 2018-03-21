По данным СМИ, в правительстве обсуждают возможность повышения в России НДФЛ до 15 %

12:48 | 22.03.2018

На одном из первых после выборов совещаний у премьер-министра Медведева обсуждалась возможность повышения подоходного налога, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.



Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на два процента, до 15 %, с введением необлагаемого минимума, указывают собеседники «Ведомостей». По данным издания, окончательное решение не принято, однако, по словам одного из чиновников, «консенсус достигнут».



Кроме того, отмечается, что на совещании правительства также обсуждалось введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, передает russian.rt.com.