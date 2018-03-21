Россия и мир
12:48 | 22.03.2018
По данным СМИ, в правительстве обсуждают возможность повышения в России НДФЛ до 15 %
Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на два процента, до 15 %, с введением необлагаемого минимума, указывают собеседники «Ведомостей». По данным издания, окончательное решение не принято, однако, по словам одного из чиновников, «консенсус достигнут».
Кроме того, отмечается, что на совещании правительства также обсуждалось введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, передает russian.rt.com.
© «Вечерние Ведомости»
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