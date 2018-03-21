Пуск ракет по России не получился. Атомный подводный крейсер США застрял во льдах Арктики

10:35 | 22.03.2018

Как пишет Navy Currents Magazine («Журнал военно-морского флота»), один из флагманов ВМФ США, многоцелевая атомная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» Hartford, застрял во льдах Арктики во время военных учений, в ходе которых отрабатывались так называемые удары по России.



Предполагалось, что субмарины Hartford и Connecticut должны были всплыть, проломив лёд корпусом субмарины, и нанести условный удар по противнику. Однако что-то пошло не так, и, несмотря на всю «нашпигованность» лодки современными технологиями, она не смогла полностью проломить лёд корпусом, в результате на поверхности оказалась только рубка подлодки. Конечно же, из такого положения учебный пуск ракет по условному противнику (России) произведён не был. А экипажу подлодки придётся отрабатывать упражнения с ломами.



Сейчас России остаётся только ждать очередных обвинений, а соответственно, и санкций за «намораживание» дополнительного слоя льда в Арктике. Между прочим, старая дедовская технология, использующаяся для организации ледовых переправ через водоёмы в местах, где отсутствуют мосты.



Кстати, пользователи в соцсетях, обсуждая эту новость, пишут: «Ну вот, сейчас США еще обвинят Россию в новом оружии — арктический лед».







Фото: Navy Currents Magazine

Видео: SNN