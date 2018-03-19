Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал кавалером ордена Британской империи

15:49 | 21.03.2018

Британский музыкант и бывший барабанщик легендарной группы The Beatles Ринго Старр стал кавалером ордена Британской империи. Церемонию провел в присутствии Ее Величества герцог Кембриджский Уильям, внук главы государства. Всё прошло как положено: герцог коснулся плеч коленопреклоненного 77-летнего музыканта церемониальным клинком и прочел не меняющуюся веками формулу акколады.



«На самом деле, это значит очень много. Это означает признание вещей, которые мы сделали. Мне действительно очень приятно», — заявил новоиспеченный рыцарь.