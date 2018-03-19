Власти Китая направили США ноту протеста из-за ситуации с Тайванем

15:32 | 21.03.2018

Власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и Вашингтоном в обход Пекина, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.



«Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но, если кто-то вынудит нас участвовать в такой «войне», мы не испугаемся и не будем прятаться, и, если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры, чтобы полностью защитить наши законные права и интересы», — подчеркнула дипломат.



Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, которым американским делегациям разрешается посещать Тайвань с официальными визитами. Тайвань также может направлять в США своих представителей без согласования с Пекином, который считает Тайвань административно-территориальной единицей КНР.