Интернет-ретейлер Amazon впервые обогнал Google по капитализации

15:20 | 21.03.2018

Интернет-ретейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, сообщает The Financial Times.



К закрытию сессии Нью-Йоркской фондовой биржи капитализация Amazon выросла на 2,7 % и составила $768 млрд. По этому показателю компания заняла вторую позицию. Alphabet по итогам торгов оказался на третьем месте с капитализацией $762,6 млрд. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд. Впрочем, по оценке Рейтер, Amazon может занять первую строчку в августе этого года.