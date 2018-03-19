15:03 | 21.03.2018

В результате теракта около здания университета в Кабуле погибли 26 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника представителя МВД Афганистана Нусру Рахими.



В настоящее время на месте работают экстренные службы. Уточняется вид взрывного устройства и чем оно было начинено. Все раненые доставлены в местные клиники с травмами различной степени тяжести.