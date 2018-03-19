В Сан-Франциско с 1 января 2019 года запретят продажу одежды из натурального меха

14:57 | 21.03.2018

Запрет на продажу меха с 1 января 2019 года был введен в Сан-Франциско наблюдательным советом города, передает издание The Hill.



Магазины подержанной одежды смогут реализовать изделия из меха, а для продавцов, закупивших большие партии товара, предусмотрена отсрочка до января 2020 года. Продажи изделий из кожи и шерсти нововведения касаться на будут, сообщает RT.



Согласно решению местных властей, нарушителям данной нормы будет грозить штраф в размере $1 тыс.