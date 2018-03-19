Мэр Калининграда Александр Ярошук досрочно подал в отставку

14:52 | 21.03.2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук подал заявление о досрочном сложении полномочий. Причиной стал переход на новую работу. «Связано с Калининградской областью», - отметил градоначальник, не уточнив новую должность.

Исполнять обязанности главы пока будет председатель комитета экономики и финансов Наталья Дмитриева.