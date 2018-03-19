Британский посол в России отказался прийти в МИД на встречу по делу Сергея Скрипаля

14:45 | 21.03.2018

В британском посольстве сообщили, что посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать в организованной российским МИДом встрече представителей зарубежных стран, где речь пойдет о заявлениях Лондона по делу Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».



Ранее МИД сообщил, что в среду, 21 марта, проведет встречу со всеми аккредитованными в России иностранными послами. На этой встрече российское ведомство планирует представить позицию Москвы в ситуации с отравлением Скрипаля и его дочери, сообщают «Ведомости».



Сергей Скрипаль и его дочь Юля были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Соединенного Королевства обвиняют в произошедшем Россию. Москва обвинения отрицает. В качестве ответных мер Великобритания объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией и о высылке 23 российских дипломатов.