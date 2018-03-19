Комитет Госдумы отклонил идею приравнивания сожительства к браку в России

12:46 | 21.03.2018

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект, которым сожительство приравнивалось к законному браку. В ходе заседания, состоявшегося во вторник, 20 марта, комитет рекомендовал отклонить эту идею, передает iz.ru.



«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта: кто и с какого именно момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица). Момент возникновения фактически брачных отношений очень важен, поскольку именно с ним будет связан момент возникновения совместного режима в отношении имущества «сожителей», — говорится в заключении комитета.



Сенатор Беляков внес законопроект о легализации сожительства в Думу в конце января.