Отец Александра Литвиненко назвал предполагаемого убийцу своего сына

12:19 | 21.03.2018

Отец Александра Литвиненко назвал убийцей своего сына Александра Гольдфарба, близкого к бизнесмену Борису Березовскому; об этом Вальтер Литвиненко заявил в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале, передает «Интерфакс». «Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили», — заявил Литвиненко.



Как отмечают «Ведомости», войдя в студию, Вальтер Литвиненко поздоровался с членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым, которого власти Великобритании считают отравителем Александра Литвиненко.



Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в Лондоне. Установлено, что причиной его смерти стало отравление радиоактивным полонием.