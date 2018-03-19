Глава МИД РФ Лавров пошутил о «вмешательстве» России в климат Японии

12:06 | 21.03.2018

Глава МИД РФ Лавров перед началом переговоров со своим японским коллегой Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Об этом в Facebook рассказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Захарова. «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», - процитировала она слова главы российского МИД. Также Захарова отметила, что, отшутившись, Лавров, «видимо для отчёта», сделал фото падающего за окном снега.



Ранее сообщалось, что в ходе встречи министров Коно отметил важность взаимодействия Токио с Москвой, в частности по вопросам урегулирования ситуации с КНДР. Также глава МИД Японии высказался по вопросу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, передает iz.ru.