ЦБ РФ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»

11:56 | 21.03.2018

Банк России отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В заявлении отмечается, что кредитная организация неоднократно в течение одного года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России, передает gazeta.ru.



Согласно отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 года банк занимал 425-е место в банковской системе России.