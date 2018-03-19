Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном и Дарвином

11:41 | 21.03.2018

Известного британского физика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами выдающихся учёных Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, сообщает BBC.



Церемония прощания с ученым согласно пожеланию его семьи состоится в Кембридже. 31 марта поминальная служба пройдет в университетской церкви Святой Марии неподалеку от Колледжа Гонвил и Киз, где Хокинг проработал более полувека. Затем в Тринити-колледже состоится неофициальный прием, передает rg.ru.



Как напоминает life.ru, Стивен Хокинг скончался 14 марта у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет.