Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления

11:33 | 21.03.2018

Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления, сообщает агентство Синьхуа. Согласно данным издания Channel NewsAsia, экс-президент отошёл от должности, чтобы «отдохнуть от текущих обязанностей». Нового лидера Мьянмы изберут в ближайшие 7 рабочих дней.



Как напоминает РИА «Новости», Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.