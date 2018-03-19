Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за разработки Россией новых видов вооружений

11:23 | 21.03.2018

В состоявшейся накануне телефонной беседе Трампа и Путина американский президент заявил, что обеспокоен заявлениями о разработке в России новых видов вооружений, сообщило издание New York Times.



Трамп сказал Путину, что приветствует смену тональности и нацеленность на деэскалацию гонки вооружений между Россией и Соединёнными Штатами. При этом Трамп якобы добавил, что США могут выиграть любую гонку вооружений, передает «Эхо Москвы».