Израильские военные рассказали об уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году

11:15 | 21.03.2018

Израиль рассекретил детальную информацию об уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году, которую до сих пор запрещено было распространять израильским СМИ, передает РБК.



«В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — отмечают военные.



«Разведка посчитала, что уничтоженный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям, было решено засекретить информацию о налете, — утверждают в Армии обороны Израиля. — Спустя несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Остается догадываться, какой вред они могли бы нанести, попади ядерный объект в их руки», отмечает lenta.ru.