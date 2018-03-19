Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

10:57 | 21.03.2018

Американский сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за то, что тот поздравил Путина с победой на минувших выборах, передает РИА «Новости».



«Американский президент не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честный голос», — написал Маккейн, сообщает gazeta.ru.



Ранее Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.