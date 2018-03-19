В Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским

15:43 | 20.03.2018

Водитель внедорожника Hummer открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге, после чего скрылся. Во время проверки документов полицейские попросили 56-летнего водителя открыть багажник для осмотра, а тот начал стрелять — по предварительным данным, из травматического пистолета. Сотрудники полиции в ответ несколько раз выстрелили в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся, передает РИА «Новости». В результате инцидента никто не пострадал.



Позже его машину нашли брошенной, а в ней обнаружили два пистолета с патронами - сейчас эксперты выясняют, являются ли они боевыми. По данным правоохранителей, личность злоумышленника установлена, проводятся мероприятия по его розыску.