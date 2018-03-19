В Калифорнии кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона

15:29 | 20.03.2018

В Калифорнии в городе Портервиль кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года. Об этом сообщил священник церкви Назарянина, который проводил церемонию, передает Associated Press. Он рассказал, что на церемонию пришли около 20 человек, в том числе сын убийцы Джейсон Фримен и его жена.



Как напоминает РБК, приговоренный к десяти пожизненным срокам, Мэнсон скончался в возрасте 83 лет в больнице калифорнийского города Бейкерсфилда, куда он был госпитализирован из тюрьмы «Коркоран». Он стал известен после того, как в 1960-х годах основал коммуну «Семья». Ее члены по приказу Мэнсона совершали убийства.