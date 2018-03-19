В США полиция сочла беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП

15:15 | 20.03.2018

Американская полиция не нашла признаков вины беспилотного автомобиля Uber в ДТП с гибелью велосипедистки. Об этом сообщила глава полиции города Темпл (штат Аризона) Сильвия Моир. По её словам, было бы очень сложно избежать столкновения «в любом режиме (в автономном или с водителем), учитывая, что женщина выскочила из тени прямо на дорогу», передает russian.rt.com.



Ранее 49-летняя Элейн Херцберг погибла при столкновении ее велосипеда с автономным джипом марки Volvo.