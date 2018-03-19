В Кении скончался последний в мире самец северного белого носорога

14:56 | 20.03.2018

В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Об этом сообщается в микроблоге заповедника Ol Pejeta в Twitter.



19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить, так как животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями: его мускулы атрофировались, а кости крошились. По словам врачей, за последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог вставать и сильно страдал, передает lenta.ru.



Представитель кенийского заповедника Ol Pejeta Элоди Сампере отметил, что ученым, перед тем как сделать последнюю инъекцию, удалось собрать генетический материал животного. По словам представителя заповедника, ученые надеются, что теперь смогут искусственно осеменить одну из двух оставшихся в мире самок подвида северного белого носорога.



Как напоминает lenta.ru, в 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании животного сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке.