Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ

14:50 | 20.03.2018

Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, передает «Интерфакс». Представители мессенджера настаивают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.



Ранее во вторник в ходе разбирательства в суде представитель ФСБ заявила, что ключи, необходимые для декодирования сообщений, сами по себе являются лишь инструментом и не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо решение суда. «Информация, необходимая для декодирования, не является охраняемой конституцией тайной и информацией ограниченного доступа», — пояснила представитель ФСБ, сообщает РБК.



Представитель Telegram сообщил, что они будут подавать апелляцию на решение Верховного суда.