12:46 | 20.03.2018

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу для дачи показаний по делу о нарушениях при финансировании его избирательной кампании 2007 г. Об этом пишет агентство Reuters.



Саркози в ближайшее время будет допрошен в рамках открытого в 2012 г. уголовного дела. Расследование по нему ранее было приостановлено, однако в 2017 г. - вновь возобновлено.