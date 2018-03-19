Звезда «Секса в большом городе» объявила, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк

12:43 | 20.03.2018

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная своим участием в американском телесериале «Секс в большом городе», объявила в понедельник, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает «Интерфакс». «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора», — написала актриса в своем Twitter.



Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в ноябре. И Куомо, и Никсон претендуют на выдвижение от Демпартии, но действующий губернатор, по опросам, пользуется большей поддержкой избирателей. Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре, отмечает «Эхо Москвы».