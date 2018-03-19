Правительство Исландии может бойкотировать ЧМ-2018 в России

12:32 | 20.03.2018

Правительство Исландии может бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России в знак солидарности с Великобританией.



«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы все еще обсуждаем», — цитирует министра иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсона icenews.is.



Обсуждение в правительстве возможного бойкота ЧМ-2018, по данным главы исландского МИДа, связано с «делом Скрипаля». «Это, конечно, [в случае одобрения] станет ответом на события в Великобритании», — добавил он, отметив, что «это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами».



Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Власти страны обвинили в организации покушения Россию, сообщает championat.com.