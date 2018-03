Американская компания Weinstein Company объявила себя банкротом

12:22 | 20.03.2018

Американская компания Weinstein Company, сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом. Документы об этом были поданы в суд штата Делавэр, передает iz.ru. В компании заявили о готовности продать активы компании Lantern Capital. По данным источников издания Variety, Lantern Capital может заплатить за активы Weinstein Company от 300 до 450 миллионов долларов. До этого киностудия, состояние которой ухудшилось из-за обвинений Харви Вайнштейна в домогательствах, потратила несколько месяцев на поиски покупателя или инвестора.



Как напоминают «Ведомости», Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. материалы о его распущенном поведении. Следом более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них Анджелина Джоли, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.