США и Южная Корея возобновят крупномасштабные учения 1 апреля

12:16 | 20.03.2018

Министры обороны США Джеймс Мэттис и Южной Кореи Сон Юн Му договорились возобновить крупномасштабные учения, прерванные из-за зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Отмечается, что Северная Корея проинформирована о соответствующем решении через командование ООН на полуострове. Учения начнутся с 1 апреля. В них будут участвовать более 300 тысяч военнослужащих обеих стран, передает «Интерфакс».