В мае мост через Керченский пролив откроется для автомобилей и автобусов

12:11 | 20.03.2018

В мае откроется движение по Крымскому мосту через Керченский пролив для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Об этом сообщает Минтранс.



Министерство отмечает, что сразу после ввода моста проезд по нему будет открыт для легкового транспорта, а также автобусов, которые обеспечивают пассажирские перевозки. На втором этапе — в конце 2018 года — откроется движение для грузового транспорта. Отмечается, что исключение предусмотрено для транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части моста.