Боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» поступят на вооружение российской армии

12:07 | 20.03.2018

Российская армия примет на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил РИА «Новости» источник в отечественном военно-промышленном комплексе.



БМПТ «Терминатор-2» была создана в 2006 году. Спустя 11 лет на форуме «Армия-2017» Минобороны подписало контракт на поставку машин.



Боевая машина «Терминатор» производства «Уралвагонзавода» предназначена для защиты танков от пехоты противника, а ее 30-миллиметровые пушки и ракетные комплексы «Атака» позволяют уничтожать большое количество целей, передает iz.ru.