11:52 | 20.03.2018

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 19 марта. Согласно документу, учения будут проходить не более двух месяцев. Эксперты отмечают, что, как правило, призываются специалисты тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации.



Аналогичные указы президент РФ подписывает каждый год. В 2017 году Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы 20 апреля, в 2016 году — 11 июня.