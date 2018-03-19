Трамп не стал поздравлять Путина с победой на выборах

11:45 | 20.03.2018

Президент США Трамп не намеревался поздравлять Путина с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю, сказал Reuters представитель Белого дома Хоган Гидли. При этом в Белом доме заявили, что «не удивлены» итогами президентской гонки в России.



Как сообщает сайт Кремля, 19 марта Путина по телефону поздравили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поздравительные телеграммы в адрес президента России направили, в частности, федеральный канцлер и президент ФРГ Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, напоминают «Ведомости».