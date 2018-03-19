Андрей Макаревич ответил на нападки из-за слов о «злобных дебилах»

11:37 | 20.03.2018

Музыкант Андрей Макаревич, который в настоящее время находится на гастролях в США, не намерен комментировать слова о том, что кто-то превращает россиян в «злобных дебилов», передает Kp.ru. «Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь», — заявил Макаревич.



Как напоминает gazeta.ru, в воскресенье 18 марта музыкант написал на своей странице в «Фейсбуке» впечатления от посещения США. «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — указал Макаревич.



И уже в комментариях он добавил мнение о россиянах. «Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал певец и выразил уверенность в необходимости «спилить останкинскую башню».