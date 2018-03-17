Парламент КНР утвердил новый состав Госсовета

15:54 | 19.03.2018

Всекитайское собрание народных представителей в понедельник утвердило новый состав Госсовета КНР. Состав реформированного кабмина представил на рассмотрение парламентариев глава правительства Ли Кэцян, утвержденный накануне, передает MK.ru.



Как сообщает People's Daily, China, в ходе седьмого пленарного заседания ВСНП 13-го созыва также утвердили назначение четырёх вице-премьеров: Хань Чжэня, который стал первым заместителем премьера Ли Кэцяна, Лю Хэ, Сунь Чуньланя и Ху Чуньхуа. Кроме того, на пост министра обороны назначен генерал-полковник Вэй Фэнхэ, главой МИД вновь стал Ван И. Также И Ган возглавил Народный банк Китая, на этом посту он сменил Чжоу Сяочуаня, возглавлявшего китайский ЦБ рекордные 15 лет.