23 российских дипломата покинут Лондон 20 марта спецрейсом

15:50 | 19.03.2018

Российские дипломаты, высылаемые в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинут Лондон 20 марта спецрейсом, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.



Высылка российских дипломатов из Лондона стала следствием обвинений Британии в адрес Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. МИД России принял ответные меры: персонами нон грата стали 23 сотрудника посольства Британии, принято решение о закрытии британского консульства в Петербурге и о прекращении деятельности Британского совета в России, сообщает govoritmoskva.ru.