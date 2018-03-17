Глава МИД Великобритании назвал абсурдными заявления Москвы по делу Скрипаля

15:44 | 19.03.2018

Опровержения российских официальных лиц в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «становятся все более абсурдными». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает The Guardian.



Политик сказал, что заявление России о химическом веществе «Новичок» — «это классическая российская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге лжи».



«То они говорят, что никогда не производили "Новичок", то говорят, что они его производили, но запасы его были уничтожены. Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США и даже Великобританию», — приводит слова дипломата РИА «Новости».



Как напоминает «Полит.ру», Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» в британском городе Солсбери. Они находятся в реанимации. Также серьезное отравление получил британский полицейский, расследовавший покушение на них. Британские власти обвинили в покушении Кремль и выслали 23 российских дипломата.